Violenze in carcere il teste | Fui picchiato poi l’ispettore mi salvò

Un testimone racconta le violenze subite nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, avvenute il 6 aprile 2020, in un clima di tensione crescente. La sua testimonianza rivela episodi di brutalità, culminati nell'intervento di un ispettore che gli ha salvato la vita. Mentre il processo coinvolge 105 imputati tra agenti penitenziari e funzionari, la vicenda si avvicina a un momento cruciale.

Tempo di lettura: 2 minuti Fase di stallo prima del momento decisivo al processo per le violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile del 2020, in cui sono imputate 105 persone tra agenti penitenziari, funzionari del Dap e medici dell’Asl di Caserta. Esauriti quasi del tutto i testimoni della Procura – manca all’appello solo l’ufficiale dei Carabinieri Felice Izzo attualmente all’estero – si sta andando avanti in questi periodi a rilento con i pochi testimoni delle parti civili, ma l’attesa è tutta per l’inizio degli esami degli imputati, che potrebbe avvenire tra fine giugno con gli imputati di minor peso per poi entrare nel vivo a settembre; dei 105 sotto processo, non tutti comunque sosterranno l’esame... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Violenze in carcere, il teste: “Fui picchiato, poi l’ispettore mi salvò”

