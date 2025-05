Violenza di genere al Moscati percorso intraospedaliero di presa in carico delle vittime e formazione degli operatori

L'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino pone in primo piano la violenza di genere, adottando una "Procedura operativa del percorso intra-ospedaliero per le vittime". Questo importante iniziativa mira a garantire una presa in carico adeguata delle vittime di violenza domestica, affiancata da un corso di formazione rivolto al personale sanitario, per aumentare la sensibilitĂ e le competenze necessarie ad affrontare queste delicate situazioni.

L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino accende i riflettori sulla violenza di genere, deliberando la “Procedura operativa del percorso intra-ospedaliero delle vittime di violenza di genere e domestica” e, contestualmente, avviando un corso di formazione per il personale sanitario... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Violenza di genere, al Moscati percorso intraospedaliero di presa in carico delle vittime e formazione degli operatori

Formazione sulla violenza di genere: approccio multidisciplinare in Asrem - CAMPOBASSO - Un programma formativo ECM dedicato al tema della violenza di genere e destinato a circa 300 operatori sanitari. Da molisenetwork.net

Violenza di genere: la prima casa-rifugio per le donne disabili vittime di abusi e aggressioni - A Milano gli interventi per superare le barriere ambientali realizzati col progetto “Artemisia” ... Lo riporta repubblica.it

Prevenzione e formazione contro la violenza di genere: il modello Asl Tse all’evento nazionale Forum Pa - Gli interventi di Vittoria Doretti su «Libro bianco» e «DE&I strategy», l’importanza della costruzione di valori ... Secondo msn.com