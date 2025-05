Violenza contro le donne Il seminario formativo

Il seminario formativo sulla violenza contro le donne, tenutosi venerdì al Teatro Valli, ha approfondito strategie per migliorare la professionalità delle forze dell'ordine e potenziare la collaborazione nei casi di violenza di genere, in linea con il "Codice Rosso". L'evento, promosso dall'Arma dei Carabinieri, ha riunito esperti e operatori del settore per affrontare questa delicata tematica e condividere best practices.

Come migliorare la professionalità delle forze dell'ordine, e la collaborazione tra le stesse, nei casi di violenza di genere che rientrano nella normativa denominata 'Codice Rosso'. Nella mattinata di venerdì si è tenuto al Teatro Valli un seminario formativo, promosso dall' Arma dei Carabinieri in collaborazione con la Procura, nell'ambito delle attività volte all'elevazione del tono culturale e al perfezionamento tecnico-professionale del personale dell'Arma. Il seminario si è aperto con l'intervento introduttivo del colonnello Orlando Hiromi Narducci, che ha evidenziato come la condivisione delle competenze e delle esperienze contribuisca in modo determinante alla coesione operativa sul territorio...

