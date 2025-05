Violento scontro fra due auto Gravissima ragazza di vent’anni

Sabato sera, un violento scontro tra due auto in via Prealpi ad Albavilla ha lasciato una ragazza di 20 anni in gravissime condizioni. L'incidente, avvenuto alle 22.20, ha coinvolto una Fiat Panda con una famiglia di Erba e ha causato in totale sei feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo tragico evento, che ha scosso la comunità locale.

Uno scontro tra due auto avvenuto in via Prealpi ad Albavilla, e una ragazza di 20 anni in fin di vita. È il bilancio dell’ incidente avvenuto sabato sera alle 22.20, che ha coinvolto due veicoli e causato sei feriti: da un lato una Fiat Panda su cui viaggiava una famiglia di Erba, padre di 49 anni, madre di 50 e le due figlie di 19 e 20 anni. Dall’altro una Citroen C3 con a bordo due ragazzi di 23 anni, un erbese alla guida, e un amico di Arosio. L’urto tra i due veicoli è avvenuto nel tratto rettilineo su cui si affacciano alcune attività commerciali con la recinzione che costeggia la strada: da una prima ricostruzione dei carabinieri del Radiomobile di Como, ancora da approfondire, la Citroen si stava immettendo in via Prealpi, quando ha impattato contro la Panda, colpita nella parte anteriore, che si è ribaltata... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violento scontro fra due auto . Gravissima ragazza di vent’anni

