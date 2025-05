Violenta rissa fra stranieri a Bolzano paura per strada | e spunta anche un machete

Una violenta rissa tra gruppi di stranieri ha sconvolto le strade di Bolzano, traendo l'attenzione di cittadini increduli e spaventati. L'episodio, caratterizzato da veri e propri attimi di panico, ha visto l'uso di armi, tra cui un machete, mettendo in luce una preoccupante escalation di violenza nel centro città. Le autorità sono intervenute per riportare la calma e indagare sulle cause di questo inquietante scontro.

Attimi di panico per le strade di Bolzano, dove alcuni cittadini si sono affrontati come furie, arrivando anche a brandire delle armi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Violenta rissa fra stranieri a Bolzano, paura per strada: e spunta anche un machete

La lite in discoteca e poi l'agguato con le catene, movida violenta a Bolzano: 4 ragazzi arrestati - Una serata di movida a Bolzano si è trasformata in violenta colluttazione: quattro giovani albanesi sono stati arrestati per rissa e aggressione con armi, che ha lasciato feriti gravi. 🔗continua a leggere

Violenta rissa fra stranieri a Bolzano, paura per strada: e spunta anche un machete - Attimi di panico per le strade di Bolzano, dove alcuni cittadini si sono affrontati come furie, arrivando anche a brandire delle armi ... 🔗Da ilgiornale.it

Bolzano, rissa in strada tra stranieri: il machete e i cocci di bottiglia. Una notte di follia tra arresti e denunce - BOLZANO - Notte di sangue e follia a Bolzano: il bilancio è di due arresti e una serie di denunce il bilancio di interventi della Questura di Bolzano dopo due risse, di cui una con un ... 🔗Scrive msn.com

Rissa a Bolzano. Arrestati due fratelli di origine marocchina - Sarebbero i responsabili della rissa accaduta in via Museo nella quale è stato utilizzata la replica di un machete ... 🔗Da rainews.it