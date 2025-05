Violenta e minaccia di morte prostituta nell' appartamento occupato al parente

Un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di un 31enne accusato di estorsione nei confronti di tre donne coinvolte nella prostituzione in un appartamento occupato abusivamente. Una delle vittime ha denunciato minacce di morte e violenze, svelando un quadro drammatico di sfruttamento e coercizione legato a questo traffico illecito. La vicenda solleva interrogativi su sfruttamento e condizioni di vita delle lavoratrici del sesso.

