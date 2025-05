Violazioni sicurezza e lavoratori in nero | multa e sospensione per un’attività

Un'intensa operazione dei carabinieri del comando provinciale di Lecce ha avuto luogo nel weekend a Galatina e Noha, mirata a contrastare le violazioni delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e del codice della strada. Le ispezioni hanno portato a pesanti sanzioni, inclusa la sospensione di un’attività per l'impiego di lavoratori in nero, evidenziando l'importanza della legalità e della sicurezza nel lavoro.

