Vincenzo Italiano e il futuro del Bologna | verso il rinnovo del contratto

Vincenzo Italiano ieri troneggiava sul pullman rossoblù stringendo felice il trofeo della Coppa Italia e mostrando un'empatia verso i bolognesi che ha riportato alla mente, per contrasto, il Thiago Motta che un anno fa su quello stesso pullman 'festeggiò' l'approdo in Champions League quasi alla chetichella, relegato in un angolino, come ormai un corpo estraneo. Thiago poi se ne andò e mal gliene colse. Italiano invece dovrebbe seguire tutt'altra strada ed è ovviamente quello che si augura non solo la città del calcio ma anche i dirigenti rossoblù, con Saputo in testa, che oggi apparecchieranno a Casteldebole un altro incontro decisivo per definire il futuro del tecnico, con l'obiettivo puntato sull'agognato rinnovo di contratto...