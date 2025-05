Vince Salis ribaltone a Genova Campanello d’allarme per Meloni

Il recente ribaltone elettorale a Genova, con la vittoria di Vince Salis, rappresenta un campanello d'allarme per il centrodestra e per la Premier Giorgia Meloni. Con 126 comuni chiamati al voto, inclusi quattro capoluoghi, il risultato genovese evidenzia sfide significative per la coalizione, mettendo in discussione le strategie e il consenso politico. Analizziamo le implicazioni di questo esito per il futuro del centrodestra.

Come la metti, la metti, per il centrodestra il campanello d’allarme è suonato. Eccome se è suonato. Erano 126 i comuni chiamati domenica e lunedì al rinnovo delle giunte. Fra questi quattro capoluoghi: Genova, Ravenna, Taranto e Matera. E gli occhi erano soprattutto puntati su Genova. Sebbene nelle vene della città ligure scorra sangue di sinistra, perdere per le destre la successione a Marco Bucci, che ha preso il timone della Regione, è stato un reale smacco. In lizza c’erano sette candidati ma la sfida era tra Pietro Piciocchi per il centrodestra e Silvia Salis per il centrosinistra allargato, dal Pd al M5S passando per Avs fino ai centristi di Azione e Italia viva... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Vince Salis, ribaltone a Genova. Campanello d’allarme per Meloni

