Villasanta violenza sessuale e stalking sulla ragazzina conosciuta in treno | il 17enne nega le accuse

Un giovane di 17 anni, di origine africana, è sotto accusa per stalking e violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 15 anni conosciuta su un treno a Villasanta, in provincia di Monza Brianza. Nonostante le gravi accuse, il ragazzo ha scelto di non rispondere alle domande del giudice, continuando a negare i fatti. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza dei più giovani nei trasporti pubblici.

Villasanta (Monza Brianza), 26 Maggio 2025 - Ha negato le accuse di stalking e violenza sessuale ma ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande della giudice il 17enne africano che si trova agli arresti domiciliari per avere perseguitato una 15enne che prendeva il treno negli stessi suoi orari alle stazioni ferroviarie di Villasanta e Monza, approcciandola prima con baci sulle guance e con l'invito a seguirsi sui social, fino ad arrivare al tentativo di baciarla sulla bocca e minacce, insulti, strattonamenti di fronte ai continui rifiuti della ragazzina. Questa mattina il giovane, in compagnia del suo avvocato Francesco Ruffo, si è presentato all'interrogatorio di garanzia davanti alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minori Nicoletta Cremona che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare con permanenza in casa, ma non ha risposto all'interrogatorio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villasanta, violenza sessuale e stalking sulla ragazzina conosciuta in treno: il 17enne nega le accuse

