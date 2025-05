Villa Giulia un gioiello tra degrado e incuria

Aiuole incolte e sporche, fontane vuote o con acqua putrida, questo lo scenario a Villa Giulia. Chi cura uno dei luoghi più turistici di Palermo?... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Villa Giulia, un gioiello tra degrado e incuria

Villa Giulia, un gioiello tra degrado e incuria - Aiuole incolte e sporche, fontane vuote o con acqua putrida, questo lo scenario a Villa Giulia. Chi cura uno dei luoghi più turistici di Palermo? Vucciria, lo sfogo del proprietario di una struttura ... 🔗Si legge su palermotoday.it

Villa Paganini, da parco-gioiello a regno del degrado in pochi anni - Da settecentesco parco-gioiello a regno del degrado e dei senzatetto: in poco più di 10 anni è scomparsa anche l'ultima traccia di decenza dal parco di Villa Paganini. In via Nomentana ... 🔗Secondo ilmessaggero.it

La storia di Villa Giulia, gioiello architettonico nel cuore di Roma - Villa Giulia venne subito ritenuta dai suoi stessi contemporanei un luogo di una bellezza eccezionale, arrivando a essere lodata come “l’ottava meraviglia del mondo”. Tuttavia i fasti di ... 🔗Scrive artribune.com