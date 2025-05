Vigilantes di Avm consegnano la borseggiatrice ai poliziotti | furto sventato a Venezia

A Venezia, un borseggio è stato sventato grazie all'intervento degli agenti di vigilanza AVM. Una donna di 23 anni, colta in flagrante mentre tentava di rubare il portafoglio da una valigia di turisti statunitensi, è stata prontamente arrestata e consegnata alla polizia, dimostrando l'efficacia della sorveglianza nella lotta contro i furti.

Aveva in mano il portafoglio appena sfilato dalla cerniera di una valigia che aveva preso di mira, osservando un gruppo di turisti statunitensi vicino alla stazione di Venezia. Ma stavolta davanti alle biglietterie della ferroviaria la borseggiatrice - una donna italiana 23 anni - che si stava... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Vigilantes di Avm consegnano la borseggiatrice ai poliziotti: furto sventato a Venezia

