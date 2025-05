Vietri sul Mare a Piazza Matteotti e allo Stadio si parcheggia con Telepass

Da oggi, Vietri sul Mare offre una nuova opzione per il parcheggio: il Telepass. I parcheggi di Piazza Matteotti e dello Stadio comunale sono stati equipaggiati con il sistema Wavepass, una tecnologia innovativa di Telepass Innova che permette un accesso, uscita e pagamento automatico, semplificando notevolmente l’esperienza per gli automobilisti. Scopriamo insieme come funziona questa novità.

