Vietina Dc | Siamo su livello di altri partiti Ottimo lavoro svolto in poco tempo

La Democrazia Cristiana esprime gratitudine ai cittadini di Ravenna per il sostegno ricevuto in questa tornata elettorale. La presenza di una lista autonoma segna un importante traguardo e rappresenta un primo passo significativo nella costruzione di una proposta politica solida e competitiva, che punta a collocarsi al pari degli altri partiti presenti sul territorio. Un risultato che testimonia l'impegno e il lavoro svolto in breve tempo.

