Vietato guidare tutti i giorni | ultim’ora automobilisti in preda al panico | Il nuovo divieto sarà un problema per molti

Vietato guidare tutti i giorni: è questo il nuovo divieto che ha scatenato il panico tra gli automobilisti. Regole del codice stradale che sembrano ostacolare la mobilità, in particolare durante l'estate, quando molti cercano di esplorare nuovi Paesi con la propria auto o noleggiandone una. La libertà di un viaggio "on the road" è impareggiabile, ma questo divieto potrebbe rappresentare un serio ostacolo.

Le regole del codice stradale a volte sembrano remare contro gli automobilisti, ce ne sono alcune assurde. Con l’arrivo dell’estate, molti viaggiatori scelgono di esplorare nuovi Paesi a bordo della propria auto o noleggiandone una. La libertà offerta da un viaggio “on the road” è impareggiabile, ma è fondamentale conoscere le normative locali prima di mettersi al volante. Le leggi stradali possono variare radicalmente da nazione a nazione e, in alcuni casi, si rivelano tanto curiose quanto severe. Un comportamento considerato banale in Italia potrebbe infatti tradursi in una multa salata altrove... 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Vietato guidare tutti i giorni”: ultim’ora, automobilisti in preda al panico | Il nuovo divieto sarà un problema per molti

Su questo argomento da altre fonti

Vietato ammalarsi, due giorni senza medici - Fatevi visitare dal medico di base perché potreste poi non farlo per ben due giorni. Domani e mercoledì ... definito self help diagnostico ovvero tutti quegli esami di laboratorio di rapida ... Scrive ilgiornale.it

MOMENT??