VIDEO | Tubo dell' acqua rotto a Torre Faro allagamenti e stop all' erogazione idrica

Un tubo dell'acqua rotto a Torre Faro ha causato allagamenti e l'interruzione dell'erogazione idrica nella zona. I tecnici dell'Amam sono già al lavoro per riparare il danno, ma i disagi per i cittadini si protrarranno finché non sarà completato l'intervento. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione e sulle tempistiche di ripristino del servizio.

Ancora disagi per l'erogazione idrica in città. A causa della rottura di un tubo dell’acqua a Torre Faro, alla fine di via Circuito, è stata interrotta stamani la distribuzione dell'acqua in tutta la zona. Sul posto i tecnici dell'Amam per la riparazione. ... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Tubo dell'acqua rotto a Torre Faro, allagamenti e stop all'erogazione idrica

Bologna, si rompe un tubo dell'acqua in via dei Sabbioni e Porta Castiglione si allaga - La rottura idrica si è verificata all'incrocio fra via Castiglione e via dei Sabbioni, dove c'è l'ingresso sud dei giardini Margherita. Cassoni dell'acqua Hera per i condomini rimasti senza ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Si rompe tubo dell'acquedotto in Valpolcevera, acqua fa saltare i tombini - Condividi Si rompe tubo dell'acquedotto in Valpolcevera, allagamenti 1 Foto da: Si rompe tubo dell'acquedotto in Valpolcevera, acqua fa saltare i tombini Si rompe tubo dell'acquedotto in Valpolcevera, ... Si legge su genovatoday.it

Milano: si rompe un tubo dell'acqua, chiuse le vie Spartaco e Morosini - Mattinata di disagi nella zona di corso XXII Marzo. Sul posto gli agenti della polizia locale e i tecnici chiamati per riparare il guasto. Mattinata di disagi nella zona di corso XXII Marzo. Sul ... Si legge su ilgiorno.it