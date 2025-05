video sala ciriaco de mita statista l omaggio della sua terra

In occasione del terzo anniversario della scomparsa di Ciriaco De Mita, la sua terra natale rende omaggio al grande statista italiano. L'evento centrale è stata l'intitolazione della Sala Auditorium del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, che celebra il contributo politico e sociale di De Mita. Scopriamo i momenti salienti di questa giornata commemorativa.

Tempo di lettura: 3 minuti Una giornata dedicata al grande statista della politica italiana, Ciriaco De Mita, nel giorno in cui ricorre il terzo anniversario della sua scomparsa, aperta con la cerimonia di intitolazione della Sala Auditorium del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, momento emozionante di grande significato che suggella il legame tra lo statista irpino e il territorio che lo ha visto nascere e crescere politicamente. Una iniziativa fortemente voluta da F ondazione Super Sud in collaborazione con la Provincia di Avellino per celebrare una delle personalità più importanti della nostra Nazione e non solo dell’irpinia “ Si tratta di un atto dovuto”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane... 🔗 Leggi su Anteprima24.it