VIDEO | Primo ingresso di Salis in Comune la folla canta Bella ciao

In un'atmosfera di festa e entusiasmo, Silvia Salis ha celebrato il suo primo ingresso a Palazzo Tursi come nuova sindaca di Genova. Accompagnata da un corteo di sostenitori che intonavano "Bella ciao", Salis ha preso parte alla conferenza stampa al point elettorale, segnando l'inizio del suo mandato e promettendo un nuovo capitolo per la città.

