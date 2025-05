VIDEO IN – Zalewski carica | Voglio festeggiare al Duomo coi tifosi dell’Inter!

Nicola Zalewski, in un'intervista esclusiva durante il media-day per la finale di Champions League, esprime il suo entusiasmo per il traguardo raggiunto e il desiderio di festeggiare al Duomo insieme ai tifosi dell'Inter. Con parole cariche di emozione, il calciatore riflette sul percorso della squadra e sull'importanza di questo momento storico per tutti. Ecco le sue impressioni.