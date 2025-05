VIDEO IN – Sommer | PSG come il Barcellona! Inter consapevole

In occasione del media-day per la finale di Champions League tra PSG e Inter, Yann Sommer ha condiviso le sue impressioni. La stella della porta ha parlato dell'importanza dell'incontro e ha paragonato la sfida alle celebri battaglie tra grandi squadre, sottolineando la consapevolezza dell’Inter di affrontare un avversario temibile come il PSG. Ecco le sue parole.

Yann Sommer ha parlato con la nostra Romina Sorbelli in occasione del media-day per la finale di Champions League tra Psg e Inter. Di seguito le sue parole. LE DICHIARAZIONI – Yann Sommer si è così espresso in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter: «Si tratta di una grande partita per tutti noi, abbiamo fatto tante cose importanti per arrivare in finale. C’è tanta gioia per il match, ora dobbiamo prepararci al meglio per l’incontro. Delusione in Campionato? La stagione è stata buona, abbiamo ancora qualche giorno prima di un match molto importante per noi». Sommer sul suo momento in vista di PSG-Inter LATO PERSONALE – Sommer ha poi proseguito: «Mi sento molto bene... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - VIDEO IN – Sommer: «PSG come il Barcellona! Inter consapevole»

ESCLUSIVA IN – Marco Rossi (CT Ungheria): «Napoli, sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d’Oro. Inter, 2 fotogrammi» - In un'intervista esclusiva su Inter-News.it, Marco Rossi, CT dell'Ungheria, condivide le sue impressioni sul duello tra Inter e Napoli e il tema del Pallone d'Oro, con i nomi di Donnarumma e Sommer in primo piano. 🔗continua a leggere

Zanetti Inter, parole da brividi sulla semifinale col Barcellona: ecco come ha reagito al gol di Acerbi. E sulla parata di Sommer… - Javier Zanetti, vicepresidente e leggenda dell'Inter, ha condiviso le sue emozioni in merito alla semifinale di Champions League contro il Barcellona. 🔗continua a leggere

Inter, Zanetti: “Sommer incredibile, questa squadra ha un grande cuore” - Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha condiviso le sue emozioni riguardo alla semifinale di Champions contro il Barcellona, esaltando il grande cuore della squadra. 🔗continua a leggere