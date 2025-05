VIDEO IN – Dumfries | PSG-Inter? Sto molto bene! Lavorato sul piano mentale

In attesa della finale di Champions League tra PSG e Inter, Denzel Dumfries ha condiviso le sue riflessioni sul percorso della squadra e l'importanza del lavoro mentale. In un'intervista con Romina Sorbelli, il calciatore olandese ha evidenziato il buon stato di forma della squadra e l'emozione per l'imminente partita decisiva. Ecco le sue parole.

Denzel Dumfries ha parlato con la nostra Romina Sorbelli in occasione del media-day per la finale di Champions League tra Psg e Inter. Di seguito le sue parole. LE DICHIARAZIONI – Denzel Dumfries si è così espresso in vista di PSG – Inter: «Abbiamo disputato una bella stagione, ora arriva la partita più importante. Due anni fa non abbiamo vinto, ora vogliamo vincere questo titolo contro una squadra molto forte come il PSG. Come sto? Molto bene. Mi sento orgoglioso di giocare un'altra finale. Da Hakimi prenderei la velocità. Io non sono lento, ma lui è molto veloce. Per quanto mi riguarda, sono qui da quattro anni e mi sento di star vivendo un momento speciale...

