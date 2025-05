VIDEO IN – Arnautovic | 2010? Ora do io consigli! Futuro? Penso solo a PSG-Inter

In occasione del media-day per la finale di Champions League tra PSG e Inter, Marko Arnautovic ha condiviso le sue riflessioni con Romina Sorbelli. L'ex giocatore si è confrontato con la sua esperienza del 2010, evidenziando le differenze tra quella finale e l'attuale sfida, offrendo inoltre consigli per il futuro e dando uno sguardo al match imminente.

IL COMMENTO – Marko Arnautovic si è espresso sulla differenza tra la finale di Champions League tra PSG e Inter e quella da lui vissuta nel 2010 contro il Bayern Monaco. Queste sue dichiarazioni: «Sapete che 15 anni fa ho vissuto emozioni incredibili, poterle sperimentare di nuovo è qualcosa di straordinario. Noi cercheremo di fare tutto al meglio per arrivare alla partita al 100%. Paragone col 2010? Ero tanto giovane, ora è una cosa diversa...

