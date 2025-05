video hard con coetanea nei guai un minorenne

Un grave episodio ha scosso la comunità di Mantova: un minorenne è finito nei guai dopo la diffusione di un video hard che coinvolgeva la sua coetanea. La situazione è emersa grazie alla denuncia di un genitore, che ha allertato le autorità circa il materiale compromettente. Questo ha dato avvio a un'indagine delicata da parte degli agenti della Questura, coordinata dalla Procura presso il Tribunale.

Tutto è partito dalla denuncia di un genitore, che aveva scoperto l’esistenza di un video a contenuto sessuale in cui appariva la figlia minorenne insieme a un coetaneo. Da lì è scattata la delicata indagine condotta dagli agenti della Questura di Mantova coordinati dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia. Il filmato, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato registrato di nascosto dal ragazzo tramite uno smartphone e successivamente divulgato ad altri. Il presunto episodio si è verificato qualche giorno fa in un paese del Mantovano. Appena ricevuta la segnalazione, la Polizia Postale ha raccolto numerose testimonianze di altri ragazzi che erano venuti a conoscenza dei fatti e che hanno confermato l’episodio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it