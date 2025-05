VIDEO Al lavoro per una Sant’Angelo nuova | il proclamo del neo sindaco De Pierro

Alessandro De Pierro, neo sindaco di Sant'Angelo a Cupolo, esprime la sua emozione e gratitudine per l'elezione, sottolineando il valore del suo team. Il suo proclamo celebra un nuovo inizio per la comunità e il sostegno dei cittadini. Scopri di più sul suo impegno e le sue promesse per il futuro del paese.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono emozionatissimo, per me è un onore festeggiare qui. Ho avuto una squadra forte, hanno dato tanto e daranno tanto per Sant’Angelo a Cupolo” Un Alessandro De Pierro commosso, al termine dello scrutinio che lo ha eletto Sindaco di Sant’Angelo a Cupolo. Un’affermazione netta con ben 1251 voti raccolti pari al 48,49%, rispetto a Tornusciolo che con la lista ‘Liberamente’ si è fermato al 33,19%. L'articolo VIDEO “Al lavoro per una Sant’Angelo nuova”: il proclamo del neo sindaco De Pierro proviene da Anteprima24.it... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ “Al lavoro per una Sant’Angelo nuova”: il proclamo del neo sindaco De Pierro

Città Sant’Angelo - CITTA’ SANT’ANGELO – Il Comune di Città Sant’Angelo fa sapere che a partire da lunedì 24 marzo verranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per la stagione 2025-2026. … ... 🔗Da abruzzonews.eu

Monte Sant’Angelo, offerta di lavoro presso la Sisecam Flat Glass - La figura si occuperà del controllo e del monitoraggio del processo produttivo, della registrazione di parametri su Excel, di attività manuali sulla linea (come cambio spessore, pulizia, piccole ... 🔗statoquotidiano.it scrive