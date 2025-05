Vicenza e Ternana pareggiano 0-0 nella semifinale d' andata

Nella semifinale d'andata, Vicenza e Ternana si sono affrontate in un incontro senza reti, terminato 0-0. Nonostante l'assenza di gol, entrambe le squadre hanno dimostrato una solida difesa e buone opportunità, lasciando tutto aperto per il ritorno. Le formazioni schierate e le scelte tattiche degli allenatori hanno caratterizzato un match intenso, in attesa di scoprire chi avrà la meglio nella sfida decisiva.

VICENZA 0 TERNANA 0 VICENZA (3-5-2): Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; Talarico (35' st Rossi), Della Latta (22' st Rauti), Ronaldo (22' st Carraro), Zonta (44' st Beghetto), Costa; Della Morte (35' st De Col), Morra. A disp.: Massolo, Gallo, Capone, Garnero, Laezza, Fantoni. All.: Vecchi TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi (28' st Fazzi), Vallocchia, Tito; Curcio (16' st Damiani), Cicerelli (45' st Romeo); Cianci (16' st Ferrante). A disp.: Vitali, Corradini, Maestrelli, Valenti, Montenegro, Brignola, Bellavigna, Donnarumma. All.: Liverani. Arbitro: Ancora di Roma 1...

