viaggiare gratis sul bus si può ma la super promozione è una truffa attenzione alla trappola digitale

Empolese Valdelsa, 26 maggio 2025 – Si tratta di una truffa per certi versi dall’aspetto grossolani che però può trarre in inganno gli utenti che vi si imbattono. Ma del resto oggi l’inganno è sempre dietro l’angolo. Fioccano le truffe on line e toccano ogni aspetto della nostra vita. Anche il trasporto. È quanto sta accadendo da una manciata di ore. Lo segnala Autolinee Toscane informando che sono state segnalate truffe online, in particolare sui social media, dove vengono promesse tessere in edizioni limitate a prezzi irrisori che consentono di viaggiare a bassissimi prezzi sui mezzi pubblici in alcune città o in tutta la toscana... 🔗 Leggi su Lanazione.it