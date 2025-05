Viaggi d' esperienza | alla biblioteca Bonincontro | 4 incontri per raccontare viaggi fisici e dell' anima

Alla Biblioteca Bonincontro si svolgerà "Viaggi d'esperienza. Oltre i confini", una serie di quattro incontri che esplorano viaggi fisici e dell'anima. Il primo appuntamento è venerdì 30 maggio alle 18, con Berenice Rossi protagonista, che presenterà il suo lavoro sull'Argentina intitolato "Le mie due patrie. Storia e Storie". Un'occasione imperdibile per scoprire nuove narrazioni e riflessioni sui nostri percorsi di vita.

Alla biblioteca Bonincontro c'è "Viaggi d'esperienza. Oltre i confini": quattro incontri per raccontare viaggi fisici e dell'anima. Venerdì 30 maggio alle ore 18 il primo appuntamento vedrà protagonista Berenice Rossi con il suo lavoro dedicato all'Argentina "Le mie due patrie. Storia e Storie...

