Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2025 ore 20 | 25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio del 26 maggio 2025. Astral Infomobilità vi informa che la circolazione sul Raccordo Anulare e sulle autostrade regionali è fluida. Tuttavia, si segnala un incidente tra Cerveteri e Torre in Pietra, che potrebbe influenzare il traffico. Continuate a seguirci per ulteriori notizie sullo stato della viabilità.

