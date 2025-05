Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2025 ore 19 | 40

Benvenuti nel nostro aggiornamento sulla viabilità del Lazio! Oggi, 26 maggio 2025, vi informiamo sui disagi riscontrati sul raccordo anulare, dove un incidente in carreggiata esterna ha creato code tra Ostiense e Ardeatina. Rimani con noi per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione del traffico nella regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti dal raccordo anulare disagi alla viabilità in carreggiata esterna dove segnaliamo un incidente e causa code tra Ostiense e Ardeatina mentre sul resto dell'anello cittadino la circolazione al momento scorrevole in uscita dal raccordo code fino a via di Malafede in direzione Acilia su via Cristoforo Colombo i spostiamo sulle autostrade in A12 Roma Tarquinia sono per lavori le code La Torre in Pietra e cerveteri-ladispoli in direzione Tarquinia Inoltre ricordiamo che in A1 firenze-roma sempre per lavori Questa notte dalle 22 alle 6 è chiusa l'uscita di Guidonia Montecelio ed il nodo di immissione della 24 Roma Teramo in A1 sia per chi viaggia da Roma che per chi proviene da Teramo da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prof aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage... 🔗 Leggi su Romadailynews.it