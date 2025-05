Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2025 ore 19 | 10

Benvenuti all’aggiornamento della viabilità di Roma e del Lazio del 26 maggio 2025. OggiAstral Infomobilità segnala disagi significativi sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare, con incolonnamenti diretti verso Roma Fiumicino e Trionfale a causa di un incidente. Rimanete con noi per tutti i dettagli e le eventuali soluzioni.

Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti dal raccordo anulare disagi alla viabilità in carreggiata interna dove a causa di un incidente ci sono incolonnamenti per Roma Fiumicino e Trionfale nel settore opposto invece si rallenta per traffico intenso tra Nomentana Prenestina in carreggiata esterna code a tratti sempre per traffico intenso da Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud in uscita dall'anello cittadino code fino a via di Malafede in direzione Acilia sulla via del Gesù via Cristoforo Colombo ci possiamo sulle autostrade sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra Portonaccio e tangenziale in direzione di quest'ultima ed in carreggiata opposta tra Fiorentina e in direzione raccordo anulare è sempre in direzione raccordo guaina 91 Roma Fiumicino invece si rallenta tra via Colombo e via della Magliana in A12 Roma Tarquinia sono invece per lavoro ho dei trattori in pietra e cerveteri-ladispoli in direzione Tarquinia in chiusura il trasporto ferroviario circolazione rallentata sul modo di Roma a causa di un guasto sulla linea nella stazione di Roma Termini ritardi fino a 20 minuti Sui treni alta velocità e regionali