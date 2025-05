Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2025 ore 18 | 40

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio del 26 maggio 2025. La redazione di Astral infomobilità vi informa sui disagi registrati sul raccordo anulare, dove un incidente ha causato incolonnamenti nella carreggiata interna tra Roma Fiumicino e Trionfale. Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli e suggerimenti per il percorso.

Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti dal raccordo anulare disagi alla viabilità in carreggiata interna dove a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Roma Fiumicino e Trionfale nel settore opposto invece si rallenta per traffico intenso per Nomentana Prenestina in carreggiata esterna code a tratti sempre per traffico intenso da Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud in uscita dall'anello cittadino code fino a via di Malafede in direzione Acilia sulla via del mare e su via Cristoforo Colombo ci possiamo sulle autostrade sul tratto Urbano della A24 roma-teramo code tra Portonaccio e tangenziale in direzione di quest'ultima ed in carreggiata opposta tra Fiorentina e Tor Cervara in direzione raccordo anulare è sempre in direzione raccordo guaina 91 Roma Fiumicino invece si rallenta tra via Colombo e via della Magliana in A12 Roma Tarquinia sono invece per lavoro ho dei trattori in pietra e cerveteri-ladispoli in direzione Tarquinia in chiusura il trasporto ferroviario circolazione rallentata sul nodo di Roma a causa di un guasto sulla linea nella stazione di Roma Termini ritardi fino a 20 minuti Sui treni alta velocità e regionali