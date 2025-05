Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2025 ore 16 | 25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio del 26 maggio 2025. Astral infomobilità vi informa sui rallentamenti e sulle code attuali sul raccordo anulare, con situazioni critiche sia in carreggiata interna che esterna. Rimanete aggiornati per spostarvi in sicurezza nel traffico capitolino.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare carreggiata interna rallentamenti tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Tiburtina in esterna invece code a tratti da Roma Fiumicino Ostiense e poi tra Pontina e Tuscolana in uscita dalla nello cittadino incolonnamenti per veicolo in panne fino a Santa Cornelia su via Cassia bis in direzione Viterbo mentre nel quadrante Sud code fino a via di Malafede direzione Acilia sulla via del mare e su via Cristoforo Colombo ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove segnaliamo rallentamenti tra Tor Cervara e Togliatti in direzione tangenziale è più avanti da Portonaccio a tangenziale causa Veicolo in avaria in chiusura il trasporto pubblico capitolino da oggi è fino al 21 giugno per lavori sui binari in via Flaminia la linea 2 sarà da busta sull'intero percorso da Piazzale Flaminio a Piazza Mancini