Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2025 ore 15 | 25

Benvenuti agli aggiornamenti sulla viabilità di Roma e del Lazio. Oggi, 26 maggio 2025, vi informiamo su incolonnamenti su via Salaria a causa di lavori in corso. I rilievi riguardano entrambi i sensi di marcia tra Fonte di Papa e Settebagni. Restate con noi per ulteriori dettagli e altre segnalazioni sul traffico nella regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo i consueti aggiornamenti sulla viabilità dalle consolari su via Salaria segnaliamo incolonnamenti causa lavori in entrambi i sensi di marcia tra fonte di papà e Settebagni e ci spostiamo su via Appia dove a causa di un sinistro Ci sono code dell'aeroporto di Ciampino in direzione raccordo anulare è proprio sull'anello cittadino segnaliamo code a tratti in carreggiata esterna tra roma-fiumicino esperienze e più avanti tra Pontina e Tuscolana in eterno invece si rallenta tra Nomentana e Tiburtina in uscita dal raccordo code fino a via di Malafede in direzione Acilia sulla via del mare è su via Cristoforo Colombo in chiusura il trasporto pubblico capito da oggi è fino al 21 giugno per lavori sui binari in via Flaminia la linea 2 Sara sostituita da bus sull'intero percorso da Piazzale Flaminio a Piazza Mancini da Marco Morgante Astral infomobilità dai tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio