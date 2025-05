Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2025 ore 13 | 25

In questo aggiornamento della viabilità nel Lazio, Astral Infomobilità segnala un incidente sulla A1 diramazione Roma nord, con disagi tra Bagni di Castelnuovo di Porto in direzione Firenze. Inoltre, sulla A12 Roma-Civitavecchia si registrano code per lavori in corso tra Torrimpietra e Cerveteri. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi.

un incidente su A1 diramazione Roma nord tra bagni Castelnuovo di Porto in direzione Firenze mentre sulla A12 Roma Civitavecchia abbiamo code per lavori tra Torrimpietra Cerveteri in direzione Civitavecchia sul Raccordo Anulare code per incidente in interna all'altezza di via Appia a tratti sulla caccia Perugia della Giustiniana nei due sensi

