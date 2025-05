Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2025 ore 12 | 25

Benvenuti a un nuovo aggiornamento sulla viabilità della regione Lazio. Oggi, 26 maggio 2025, vi informiamo che sulla A12 Roma-Civitavecchia si registrano code dovute a lavori in corso tra Torrimpietra e Civitavecchia, oltre a un incidente tra Cerveteri e Santa Severa. Vi invitiamo a prestare attenzione e a seguire le indicazioni per viaggiare in sicurezza.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A12 roma-civitavecchia code per lavori tra Torrimpietra m in direzione Civitavecchia è sempre sulla 12 segnaliamo un incidente tra Cerveteri e Santa Severa prestare attenzione sul Raccordo Anulare carreggiata interna code all'altezza di via Appia in esterna code a tratti tra via Appia edile Roma Sud Filadelfia anche sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro apre lentamente anche sulla roma-fiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur quella traffico sulla Cassia te l'ho già te l'ha Giustinian e due code per lavori sulla Salaria tra Monterotondo Scalo Settebagni in direzione Roma