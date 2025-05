Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2025 ore 10 | 25

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio. Oggi, 26 maggio 2025, alle ore 10:25, Astral Infomobilità vi informa su condizioni stradali cruciali: sulla A12 Roma-Civitavecchia si segnalano code tra Torrimpietra e Cerveteri, mentre sul Raccordo Anulare, in carreggiata interna, ci sono rallentamenti tra Nomentana e Appia. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e indicazioni utili per il vostro viaggio.

sulla A12 roma-civitavecchia code per la Torrimpietra Cerveteri indicazioni a Civitavecchia sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti tra Nomentana e Appia in esterna code a tratti della Roma Fiumicino diramazione Roma Sud si rallenta sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra Portonaccio e la tangenziale est verso centro per lentamente anche sulla Roma Fiumicino altezza via del Cappellaccio verso l'euro cosa tratti poi sulla cassa te l'ho già te la Giustiniana nei due sensi il fine code per lavori sulla Salaria Monterotondo Scalo Settebagni in direzione Roma