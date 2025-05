Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2025 ore 09 | 10

Benvenuti nel servizio di viabilità del 26 maggio 2025, ore 09:10, a cura di Astral Infomobilità. Un saluto dalla redazione! Iniziamo con la situazione sul raccordo anulare: nella carreggiata interna si segnalano code a tratti tra la Pontina e l'uscita per Fiumicino, mentre nella carreggiata esterna ci sono rallentamenti tra Roma Fiumicino e via Aurelia, causati da un incidente sul tratto urbano.

