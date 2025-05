Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2025 ore 08 | 40

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio. Oggi, 26 maggio 2025 alle ore 08:40, vi informiamo sulle condizioni del traffico. Partiamo dal raccordo anulare, dove si segnalano code a tratti in carreggiata interna tra Pontina e in esterna tra Roma Fiumicino e via Aurelia. Anche il tratto urbano presenta rallentamenti. Rimanete con noi per ulteriori dettagli e consigli utili per gli spostamenti.

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata interna code a tratti tra Pontina mette in esterna abbiamo code a tratti tra da Roma Fiumicino e via Aurelia ci sta in coda anche sul tratto Urbano della A24 roma-teramo file tra Tor Cervara la tangenziale verso centro di Tor Cervara raccordo uscita per lentamente code sulla Roma Fiumicino tra raccordo via del Cappellaccio verso l'Eur Ode a tratti poi sulla Cassia te l'ho già te la Giustizia nei due sensi insieme a sud della capitale sulla Pontina code a tratti tra Aprilia e raccordo in direzione Roma Cristoforo Colombo poco della via Wolf Ferrari a via di Malafede verso l'Eur a Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-05-2025 ore 08:40

RETESOLE TG LAZIO Viabilità. Roma soffoca nel traffico e il trasporto pubblico è inefficiente