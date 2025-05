Via Roma stop all' erogazione dell' acqua mercoledì 28 maggio per un intervento di Asa sulla rete idrica

Mercoledì 28 maggio, i residenti di via Roma sperimenteranno un'interruzione dell'erogazione dell'acqua dalle 9 alle 13. Asa ha annunciato che il disagio interesserà le utenze tra il civico 49 e l'incrocio con piazza Attias, a causa di un intervento sulla rete idrica. Si invitano gli utenti a prepararsi per la temporanea mancanza del servizio.

Stop all'erogazione dell'acqua mercoledì 28 maggio in via Roma. Il disagio, così come comunicato da Asa, riguarderà le utenze che si trovano nel tratto tra il civico 49 di via Roma e l'incrocio con piazza Attias. Lo stop, previsto dalle 9 e fino alle 13, è causato dalla necessità da parte...

