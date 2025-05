Via Pacinotti tra sterpaglie e segnaletica assente

L'articolo mette in luce il grave stato di abbandono della via Pacinotti, caratterizzata da marciapiedi trascurati e invasi da sterpaglie, oltre alla mancanza di manutenzione. Si evidenzia anche l'assenza di segnaletica orizzontale all'incrocio con via Campolo, sottolineando le problematiche che necessitano un intervento urgente da parte di Reset e Amat.

Sono ad evidenziare ancora una volta il più totale abbandonati dei marciapiedi della via Pacinotti oltre all'assenza di manutenzione (vedasi foreste di verde "anomalo"), ma anche la più totale assenza della segnaletica orizzontale all'incrocio tra le vie Pacinotti e Campolo. Reset ed Amat... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Via Pacinotti, tra sterpaglie e segnaletica assente

