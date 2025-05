Via libera Juventus | pagano la clausola del nuovo bomber

La Juventus è pronta a dare il via libera per il nuovo bomber, pagando la clausola di rescissione. Novità importanti arrivano dalla Germania, alimentando le aspettative dei tifosi bianconeri. Dopo un'estate di rivoluzioni, segnata dall'addio di Cristiano Ronaldo, i supporters sono ansiosi di scoprire il futuro attaccante che porterà la squadra verso nuovi successi. La svolta potrebbe essere imminente!

Le ultime sul futuro attaccante dei bianconeri: arrivano novità importanti dalla Germania. La svolta può essere davvero dietro l'angolo I tifosi della Juventus sono pronti a vivere un'altra estate ricca di emozioni. Quella passata è stata caratterizzata dalla rivoluzione messa in atto da Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Una rivoluzione che però non ha portato i risultati sperati. Via libera Juventus: pagano la clausola del nuovo bomber (LaPresse) – Calciomercato.it Così fra qualche settimana si ripartirà e lo si farà con un altro allenatore. L'ex Bologna ha salutato ormai da tempo, lasciando spazio a Igor Tudor, che è consapevole del fatto che la sua avventura è destinata a concludersi a breve...

