Via le linee rosse Nato sui missili per Kiev Ira di Mosca | Decisione pericolosa

L'annuncio del cancelliere tedesco Merz riguardo al sostegno militare a Kiev, inclusi i missili, ha sollevato preoccupazioni a Mosca, che ha accusato gli alleati occidentali di mettere a repentaglio la stabilità regionale. Questa mossa, definita "pericolosa" dalla Russia, evidenzia le crescenti tensioni tra Oriente e Occidente e il rischio di un'ulteriore escalation nel conflitto.

Il cancelliere tedesco Merz ha annunciato la decisione degli alleati occidentali del Paese invaso. La replica di Mosca: "In assoluto contrasto con le nostre aspirazioni a soluzione politica"... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Via le linee rosse Nato sui missili per Kiev. Ira di Mosca: "Decisione pericolosa"

Via le linee rosse Nato sui missili per Kiev. Ira di Mosca: "Decisione pericolosa" - Il cancelliere tedesco Merz ha annunciato la decisione degli alleati occidentali del Paese invaso. La replica di Mosca: "In assoluto contrasto con le nostre aspirazioni a soluzione politica" ... 🔗Segnala ilgiornale.it

Guerra in Ucraina. «La Nato non ha superato tutte le linee rosse». Quali sono i confini? - Il primo vice rappresentante permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite Dmitry Polyansky ha dichiarato che la Nato e i paesi ... ma non tutte le linee rosse sono state ancora ... 🔗Si legge su ilmessaggero.it

Armi all'Ucraina, Putin tuona in tv contro la Nato: "Superate tutte le linee rosse" - "Superate tutte le linee rosse". Il presidente russo Vladimir Putin ... E oggi vengono consegnati altri milioni di munizioni, attrezzature e così via", ha affermato Putin. Non solo escalation ... 🔗Riporta iltempo.it