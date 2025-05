Via Lanza di Scalea sassaiola contro un autobus dell' Amat

Sabato scorso, un episodio di vandalismo ha scosso la tranquilla via Lanza di Scalea, nei pressi del centro commerciale Conca d’Oro. Un gruppo di giovani ha scagliato oggetti contro un autobus della linea 614 dell'Amat, mandando in frantumi il vetro posteriore del mezzo. La situazione è stata segnalata dallo stesso personale dell’autobus, riaccendendo i riflettori su problematiche di ordine pubblico nella zona.

