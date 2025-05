Via Fiorentina parte la rumba Limiti al traffico per i lavori

Via Fiorentina si prepara a vivere un'intensa "rumba" a causa dei lavori in corso, che comportano limiti al traffico. Con un investimento di oltre dieci milioni di euro, il cantiere è destinato a trasformare la zona. Sebbene una parte dei fondi sia già stata utilizzata per i sottoservizi, il progetto promette di portare significativi miglioramenti, pur richiedendo pazienza e adattamenti da parte della comunità .

Sotto sotto dovremmo essere a posto. Ma ora, sopra, inizia la "rumba". La "rumba" di via Fiorentina, la madre (e il padre) di tutti i cantieri, un'operazione salita ad un conto di oltre dieci milioni di euro. Una bella parte già spesa, proprio nell'operazione dei sottoservizi, che insieme alle querelle infinite ha rimandato fino ad oggi il passaggio alle ruspe. Ma da oggi il gioco si fa duro. Parte alla luce del sole l'operazione in due tappe: la grande rotatoria di svincolo e poi il ribassamento della tangenziale per distinguere le due direzioni, quella veloce di spostamento sulla strada principale e le immissioni verso la città e l'esterno di via Fiorentina...

