Via Fiorentina parte il cantiere Cosa cambia per la viabilità

A partire da lunedì 26 maggio, il cantiere di via Fiorentina modifica la viabilità nell'area. L'intersezione lato città sarà chiusa, ma rimarranno accessibili la svolta verso viale Amendola e l'ingresso da viale don Minzoni. Gli attraversamenti pedonali resteranno attivi, garantendo la sicurezza dei pedoni. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni per evitare disagi durante i lavori in corso.

Parte il cantiere di via Fiorentina. Da stamani, lunedì 26 maggio, verrà chiusa l'intersezione di via Fiorentina lato città. Restano aperte la svolta in direzione viale Amendola e, da viale don Minzoni, la svolta a destra per ingresso in via Fiorentina. Restano attivi gli attraversamenti pedonali...

