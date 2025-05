Via di Careggi imprevisto nei lavori | traffico in tilt e lunghe code

Firenze, 26 maggio 2025 – Gli automobilisti fiorentini stanno affrontando una difficile mattinata di traffico e lunghe code a causa di un imprevisto tecnico che ha prolungato i lavori di Publiacqua su via di Careggi e via Bolognese. Inizialmente programmati per concludersi alle 06:30 di oggi, i cantieri continuano a creare disagi, rallentando la viabilità nella zona.

Firenze, 26 maggio 2025 – Una mattina di passione per gli automobilisti a Firenze. Un “imprevisto tecnico” ha causato il prolungamento dei lavori Publiacqua in corso su via di Careggi e via Bolognese. I cantieri, aperti il 23 maggio, dovevano concludersi entro le 06:30 di lunedì 26 maggio. Ma alla fine la chiusura dei lavori è stata posticipata ala pomeriggio di lunedì 26 maggio. Lo slittamento ha comportato dunque la conseguente posticipazione delle operazioni di ripristino del manto stradale, necessari per la totale riapertura al traffico. Il ritardo ha comportato notevoli disagi e caos nella mattina di oggi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via di Careggi, “imprevisto” nei lavori: traffico in tilt e lunghe code

Lavori in via Bolognese, forti rallentamenti al traffico fiorentino - Lavori Publiacqua su via Bolognese a Firenze e disagi alla viabilità. È iniziata questa mattina, lunedì 26 maggio, la nuova fase del cantiere che coinvolge il tratto tra via di Careggi ed il civico 22 ... Riporta 055firenze.it

Careggi. Al via i lavori per il completamento del nuovo DEAS. Modifiche alla viabilità - 20 FEB - Dal 22 febbraio prenderanno il via i lavori per il completamento del nuovo DEAS, il padiglione numero 12 di Careggi dedicato alle attività di emergenza e alta specialità. L’ala più ... quotidianosanita.it scrive

Lunedì 16 luglio al via i lavori della terza linea in viale Morgagni - Firenze, 2 luglio 2007 - Inizieranno lunedì 16 luglio i lavori ... di via Caldieri, quello che permetterà il collegamento diretto da via Sestese all'ospedale di Careggi attraverso via della ... Riporta lanazione.it