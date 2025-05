Via al concorso per l’assunzione di un geometra

Il Comune di Mulazzo annuncia l'apertura di un concorso pubblico per l'assunzione di un geometra. Si seleziona un Istruttore tecnico, a tempo pieno e indeterminato, per l'area istruttori (ex geometra, categoria C1). L'orario di lavoro è fissato a 36 ore settimanali, offrendo un'opportunità significativa per professionisti del settore. Scopri come partecipare e unisciti alla nostra equipe!

Il Comune di Mulazzo assume. E’ stato appena indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore tecnico, area istruttori (ex geometra, categoria giuridica C1). L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali e l’unità organizzativa di prima assegnazione viene individuata nel settore ‘ Lavori pubblici e Patrimonio ’. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica compilando il format di candidatura sul portale unico del reclutamento della pubblica amministrazione ‘inPA’ dopo essersi registrati... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via al concorso per l’assunzione di un geometra

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Via al concorso per l’assunzione di un geometra - Il Comune di Mulazzo assume. E’ stato appena indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura ... Segnala lanazione.it

Luni, il Comune torna ad assumere. Via al concorso per due geometri. La graduatoria insieme agli altri enti - Il Comune di Luni torna ad assumere. E’ stato infatti aperto il bando per includere nella pianta organica dell’ente due nuovi geometri (foto d’archivio). Si tratta di una importante possibilità occupa ... Si legge su msn.com

Concorso al Collegio dei Geometri: Assunzioni Addetti Segreteria | Bando e domanda - Nuovo Concorso Pubblico al Collegio dei Geometri, sono disponibili assunzioni per addetti segreteria, ecco il bando. Come scrive younipa.it

ORALE nei CONCORSI: consiglio semplice e smart