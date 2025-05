Verso Psg-Inter caos biglietti per la finale di Champions League | la Curva Nord chiede rispetto!

La finale di Champions League tra PSG e Inter si avvicina, accendendo l'entusiasmo dei tifosi, ma anche le polemiche sui biglietti. La Curva Nord esprime il proprio disagio, chiedendo rispetto per i sostenitori. Intanto, l'Inter si prepara con la rosa quasi al completo, lasciando sperare in un grande spettacolo sabato 31 maggio a Monaco di Baviera.

Psg-Inter, la finale di Champions League, si avvicina sempre di piĂą. L'infermeria dei nerazzurri si sta lentamente svuotando e – salvo imprevisti – sabato 31 maggio a Monaco di Baviera Simone Inzaghi avrĂ a disposizione tutta la rosa. Ma non potrĂ contare sul dodicesimo uomo in campo.

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…» - Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League. continua a leggere

Inter-Psg, verso la finale di Champions: come acquistare i biglietti, si attende l'ufficialità per il maxischermo a San Siro - La delusione per il mancato sorpasso al Napoli in classifica, nel penultimo turno di campionato, non ha di certo spento l’entusiasmo dei tifosi dell’Inter che hanno in mente solo la ... Secondo msn.com

Biglietti PSG Inter, presto nuove disponibilità: cosa sapere e la decisione sul maxischermo a San Siro - Biglietti PSG Inter, le ultime sulle nuove disponibilità dei tagliandi per la finale di Champions League. Tutti i dettagli in merito L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sui bigli ... Segnala informazione.it

PSG-Inter, biglietti finale di Champions League: tutte le informazioni - Ecco tutte le informazioni utili riguardo i biglietti ... versato. Il Club raccomanda tutti i propri tifosi di non acquistare in modo avventato e seguire le indicazioni ufficiali della società stessa” ... Lo riporta inter-news.it