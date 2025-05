Vernio Comics un successo | oltre 3 500 visitatori e tanto entusiasmo

L'edizione 2025 di Vernio Comics ha superato ogni aspettativa, attirando oltre 3.500 visitatori nel weekend del 24 e 25 maggio. La manifestazione, svoltasi nelle suggestive localitĂ del Meucci e dell'Albereta, ha riscosso un grande entusiasmo tra appassionati e famiglie, confermandosi come un importante evento culturale e di intrattenimento per la comunitĂ .

Vernio, 26 maggio 2025 – Ci si aspettava un successo dall’edizione 2025 di Vernio Comics e le previsioni non sono state deluse affatto. La manifestazione, andata in scena sabato 24 e domenica 25 maggio nella zona del Meucci e dell’Albereta, ha richiamato oltre 3.500 visitatori, per la soddisfazione degli organizzatori e dell'amministrazione comunale. “Fumetti, colori, cosplay e sorrisi hanno riempito le strade, trasformando Vernio in un mondo dove la fantasia cammina tra noi – ha sottolineato la sindaca di Vernio, Maria Lucarini  – Un evento a cui l’amministrazione tiene davvero molto e che merita di crescere anche perchĂ© strumento importantissimo per far conoscere il nostro territorio”... 🔗 Leggi su Lanazione.it