Verlicchi La Pigna | Voto va rispettato speravamo in un risultato ben diverso per Ravenna

L'elezione di Alessandro Barattoni a sindaco di Ravenna segna un cambio di rotta per la città. Nonostante le aspettative diverse, è fondamentale rispettare la volontà dell'elettorato. La sfida per la minoranza è ora quella di mantenere una opposizione costruttiva e incisiva, mirando sempre al bene comune, mentre la comunità si prepara ad affrontare le nuove sfide del mandato appena iniziato.

"Congratulazioni ad Alessandro Barattoni, nuovo sindaco di Ravenna. Inutile nascondere che speravamo in un risultato ben diverso per il bene della nostra Ravenna, ma il voto va rispettato sempre. Noi continueremo a fare una opposizione ferma e propositiva, come sempre e anche se affianco a noi... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Verlicchi (La Pigna): "Voto va rispettato, speravamo in un risultato ben diverso per Ravenna"

